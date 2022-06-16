Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Литва передала Украине бронетранспортеры M113. Таким образом завершена передача помощи от Вильнюса на сумму 15,5 млн евро.

Литва передала Украине бронетранспортеры M113. Таким образом завершена передача помощи от Вильнюса на сумму 15,5 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Литвы.

Бронетранспортер M113 является гусеничным транспортным средством весом 10,4 тонн, вмещает 12 человек и водителя. M113 может плыть со скоростью 6 км/ч.

Литва также планирует предоставить Украине 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для работ по разминированию.

Кроме того, ВС Литвы обучают украинских военнослужащих пользоваться западным вооружением.

Украина ранее получила от Литвы в рамках военной помощи системы Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, антидроны, наблюдательные радары.