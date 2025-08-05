Литва попросила НАТО разместить в стране системы борьбы с беспилотниками

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Литвы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой о размещении на территории страны дополнительных средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Литвы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой о размещении на территории страны дополнительных средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалене.

"Мы просим о размещении дополнительных средств борьбы с беспилотниками, даже если это будут экспериментальные системы. Мы в меняющихся обстоятельствах готовы к тому, чтобы их опробовать", - сказала она.

Запрос был направлен на фоне инцидентов, произошедших в июле: два беспилотника, прилетевших с территории Белоруссии, пересекли границу Литвы. Один из них - российского производства "Гербера" - не имел боевой нагрузки. Второй дрон был оснащен взрывчатым веществом массой 2 кг. Оба аппарата упали на территорию Литвы без происшествий.