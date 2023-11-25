Литва пообещала Украине дополнительно 2 млн евро

Литва намерена выделить Украине дополнительно 2 млн евро для обеспечения поставок зерна.

Литва намерена выделить Украине дополнительно 2 млн евро для обеспечения поставок зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните на пресс-конференции в Киеве.

"Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно 2 млн евро, которые поступят Украине до конца этого года. <...> Мы прорабатываем альтернативные пути экспорта, <...> а также новые коридоры. Мы будем готовы повысить транзитные возможности наших портов для украинского экспорта, это создаст еще одну возможность, коридор через Балтийское море для экспорта украинских продуктов", - сказала премьер-министр.