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Литва пообещала Украине дополнительно 2 млн евро

Литва пообещала Украине дополнительно 2 млн евро Литва намерена выделить Украине дополнительно 2 млн евро для обеспечения поставок зерна.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 23:14
Литва пообещала Украине дополнительно 2 млн евро

Литва намерена выделить Украине дополнительно 2 млн евро для обеспечения поставок зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните на пресс-конференции в Киеве.

"Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно 2 млн евро, которые поступят Украине до конца этого года. <...> Мы прорабатываем альтернативные пути экспорта, <...> а также новые коридоры. Мы будем готовы повысить транзитные возможности наших портов для украинского экспорта, это создаст еще одну возможность, коридор через Балтийское море для экспорта украинских продуктов", - сказала премьер-министр.

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