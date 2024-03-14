О нас

Литва получила партию закупленных в США многоцелевых бронеавтомобилей

Литва получила партию закупленных в США многоцелевых бронеавтомобилей Литва получила партию из 35 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), которые закупила в США для своих вооруженных сил.
Другие страны
14 марта 2024 г. 21:20
Литва получила партию закупленных в США многоцелевых бронеавтомобилей

Литва получила партию из 35 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), которые закупила в США для своих вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Приобретение этой мобильной бронетехники является одним из важных аспектов модернизации нашей армии. Такое усиление значительно повышает уровень сдерживания вероятного противника", - приводятся в заявлении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Вильнюс подписал два контракта на приобретение бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 производства компании Oshkosh Defense. По первому Литва получила 200 единиц этой техники. По второму будет поставлено еще 300 машин. Партия из 35 единиц, о которой в четверг сообщило военное ведомство, является первой по повторному контракту от 2022 ггода. Стоимость того, что закупила и закупает Литва, не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi