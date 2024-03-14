Литва получила партию закупленных в США многоцелевых бронеавтомобилей

Литва получила партию из 35 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), которые закупила в США для своих вооруженных сил.

Литва получила партию из 35 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), которые закупила в США для своих вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Приобретение этой мобильной бронетехники является одним из важных аспектов модернизации нашей армии. Такое усиление значительно повышает уровень сдерживания вероятного противника", - приводятся в заявлении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Вильнюс подписал два контракта на приобретение бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 производства компании Oshkosh Defense. По первому Литва получила 200 единиц этой техники. По второму будет поставлено еще 300 машин. Партия из 35 единиц, о которой в четверг сообщило военное ведомство, является первой по повторному контракту от 2022 ггода. Стоимость того, что закупила и закупает Литва, не уточняется.