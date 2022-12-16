Литва покупает у США 8 РСЗО HIMARS

Литва подписала договор с США о приобретении 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Литва подписала договор с США о приобретении 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как передает Report cо cсылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, который встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Я рад, что в этом году мы подписали соглашение о приобретении этой важной системы. Сейчас мы начинаем обсуждать сотрудничество с США по интеграции HIMARS - обучению персонала, техническому обслуживанию", - сказал он.

Согласно договору, Литва закупает восемь комплексов HIMARS с различными типами боевых и учебных ракет, включая ATACMS с дальностью действия 300 километров. По словам литовского министра, первые поставки американских РСЗО запланированы на 2025 год. Предварительная стоимость контракта, сообщает агентство BNS, составляет около 495 млн долларов.

Одновременно будет закуплено оборудование для установки и обслуживания системы HIMARS, ее интеграции в сеть противоракетной обороны НАТО большой дальности, а также для обучения персонала.