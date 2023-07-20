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Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем

Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил BNS, что потенциальная утечка данных саммита НАТО, обнародованных на прошлой неделе, связана со взломом правительственных систем Литвы.
Другие страны
20 июля 2023 г. 17:54
Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем

Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил BNS, что потенциальная утечка данных саммита НАТО, обнародованных на прошлой неделе, связана со взломом правительственных систем Литвы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава НЦУК Вилмантас Виткаускас.

"Полиция продолжает досудебное расследование, поэтому я не могу его комментировать. Однако глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось вначале. (...) Да, киберинцидент был зафиксирован, но масштабы ущерба еще определяются", - сказал он, отметив, что были использованы определенные слабые места, уязвимости в системах.

Глава НЦУК также сообщил, что канцлер правительства обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность и секретность опубликованных документов.

"Учреждениям, чьи документы были обнародованы, было предложено оценить их: полностью ли они раскрыты или частично, с вкраплениями подделок", - сказал Виткаускас.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля.

В конце саммита в социальной сети Telegram появилась информация о возможных утечках данных, связанных с организацией мероприятия НАТО.

Обнародованная информация включает около 30 документов, в том числе раскрывающие названия гостиниц, в которых останавливались главы государств и делегации, время прибытия в аэропорты, имена охранников лидеров, типы носимого ими оружия, характеристики средств связи.

Опубликованы и фамилии снайперов группы контртеррористических операций Aras, протоколы заседаний группы безопасности в преддверии саммита, планировавшиеся на тот момент решения об ограничении воздушного пространства, движения и транзита между Россией и Беларусью.

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