Литва подписала с Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов

Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник подписало с германским оружейным концерном Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов.

Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник подписало с германским оружейным концерном Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом со слов министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сказано в сообщении ведомства.

"Создание завода Rheinmetall в Литве... поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для обороны Европы. После инвестиций на более чем 180 млн евро, на новом заводе, как ожидается, будет создано не менее 150 новых рабочих мест", - сказано в сообщении.