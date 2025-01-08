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Литва подключится к участию в охране НАТО критической инфраструктуры на Балтике

Литва подключится к участию в охране НАТО критической инфраструктуры на Балтике Литва присоединится к миссии НАТО по охране критической энергетической инфраструктуры на Балтике.
Другие страны
8 января 2025 г. 15:51
Литва подключится к участию в охране НАТО критической инфраструктуры на Балтике

Литва присоединится к миссии НАТО по охране критической энергетической инфраструктуры на Балтике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр обороны страны Довиле Шакалене.

"Часть наших сил и средств будет использоваться в национальном контексте, часть на уровне Североатлантического альянса", - сказала она. Детальнее о том, что Вильнюс задействует в миссии, министр не сообщила. "Публично об этом не говорим", - отметила глава оборонного ведомства.

О том, что десять кораблей стран - членов НАТО, находящихся в Балтийском море и специально прибывающих для участия в миссии, на этой неделе начнут патрулирование в районе прохождения кабелей критической инфраструктуры, сообщили финские СМИ.

"Это известие является частью рабочего процесса. Мы об этом знаем и участвуем", - утверждала Шакалене.

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