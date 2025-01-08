Литва подключится к участию в охране НАТО критической инфраструктуры на Балтике

Литва присоединится к миссии НАТО по охране критической энергетической инфраструктуры на Балтике.

Литва присоединится к миссии НАТО по охране критической энергетической инфраструктуры на Балтике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр обороны страны Довиле Шакалене.

"Часть наших сил и средств будет использоваться в национальном контексте, часть на уровне Североатлантического альянса", - сказала она. Детальнее о том, что Вильнюс задействует в миссии, министр не сообщила. "Публично об этом не говорим", - отметила глава оборонного ведомства.

О том, что десять кораблей стран - членов НАТО, находящихся в Балтийском море и специально прибывающих для участия в миссии, на этой неделе начнут патрулирование в районе прохождения кабелей критической инфраструктуры, сообщили финские СМИ.

"Это известие является частью рабочего процесса. Мы об этом знаем и участвуем", - утверждала Шакалене.