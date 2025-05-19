Литва подала иск в МУС против Беларуси из-за миграционного кризиса

Литва 19 мая подала иск в Международный суд ООН против Беларуси из-за «миграционного кризиса, спровоцированного белорусскими властями».

Литва 19 мая подала иск в Международный суд ООН против Беларуси из-за "миграционного кризиса, спровоцированного белорусскими властями".

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Литвы.

Правительство Литвы намерено привлечь руководство Беларуси к ответственности за организацию масштабного потока мигрантов в страну.

"Дело касается нарушений государствами обязательств по Протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным ростом нелегальной миграции из Беларуси", - говорится в сообщении.

По данным МИД, собранные литовскими ведомствами доказательства подтверждают прямую причастность белорусского руководства к организации миграционных потоков: белорусские госпредприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, обеспечивали выдачу виз и размещение мигрантов. По прибытии в Беларусь многие мигранты доставлялись белорусскими силовыми структурами к литовской границе и вынуждены были нелегально пересекать её в опасных условиях.

Белорусские пограничные службы, несмотря на неоднократные просьбы, отказались сотрудничать с литовскими властями для пресечения незаконных переходов границы.

Литва рассматривает эти действия как преднамеренную попытку использовать миграцию в качестве политического давления на Литву и ЕС.

"Требования Литвы включают полную компенсацию причинённого ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии недопущения повторения подобных нарушений международного права", - подчеркнули в МИД.