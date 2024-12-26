Литва планирует закупать кассетные боеприпасы

Литва проводит консультации о приобретении кассетных боеприпасов, которые намерена закупить не только для себя, но и для передачи Украине.

Литва проводит консультации о приобретении кассетных боеприпасов, которые намерена закупить не только для себя, но и для передачи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Есть мотивация закупить кассетные боеприпасы, есть контакты для обсуждения вопроса. Не исключаем возможности их приобретения и для себя, и для передачи Украине", - сказала она.

Консультации о приобретении кассетных боеприпасов министр пока полноценными переговорами не считает. "Переговорами это пока назвать нельзя. Идет диалог с определенными странами", - отметила Шакалене.

Кто на данном этапе является партнером Вильнюса, она не уточнила. "Какие это страны, назвать не могу. Вопрос комплексный и сложный", - утверждала она.

В июле 2024 года Литва, ссылаясь на интересы национальной безопасности и укрепления обороноспособности, вышла из конвенции по кассетным боеприпасам, члены которой отказались от их применения.