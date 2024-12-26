О нас

Литва планирует закупать кассетные боеприпасы

Литва планирует закупать кассетные боеприпасы Литва проводит консультации о приобретении кассетных боеприпасов, которые намерена закупить не только для себя, но и для передачи Украине.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 15:45
Литва планирует закупать кассетные боеприпасы

Литва проводит консультации о приобретении кассетных боеприпасов, которые намерена закупить не только для себя, но и для передачи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Есть мотивация закупить кассетные боеприпасы, есть контакты для обсуждения вопроса. Не исключаем возможности их приобретения и для себя, и для передачи Украине", - сказала она.

Консультации о приобретении кассетных боеприпасов министр пока полноценными переговорами не считает. "Переговорами это пока назвать нельзя. Идет диалог с определенными странами", - отметила Шакалене.

Кто на данном этапе является партнером Вильнюса, она не уточнила. "Какие это страны, назвать не могу. Вопрос комплексный и сложный", - утверждала она.

В июле 2024 года Литва, ссылаясь на интересы национальной безопасности и укрепления обороноспособности, вышла из конвенции по кассетным боеприпасам, члены которой отказались от их применения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi