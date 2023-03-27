Литва планирует узаконить двойное гражданство

Литва намерена отказаться от жесткого регулирования гражданства и узаконить его в невозможной сейчас двойной и даже множественной формах, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Литва намерена отказаться от жесткого регулирования гражданства и узаконить его в невозможной сейчас двойной и даже множественной формах, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил сегодня секретариат законодательного собрания Литвы, предложение провести по этому вопросу референдум 12 мая 2024 года внесли в парламент страны 60 из 141 депутата.

"Гражданство Литовской Республики приобретается по праву рождения, а также по другим установленным законом основаниям", - так предлагается изложить положения конституции о гражданстве, вычеркнув из нее запрет на двойное гражданство.

В 2019 году вместе с президентскими выборами уже был организован референдум о гражданстве, но планы разрешить его в двойной форме тогда не набрали необходимой поддержки избирателей. Явка на референдуме должна быть выше 50% от списочного состава избирателей. Активность на плебисците по двойному гражданству составила 48,04%.