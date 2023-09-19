О нас

Литва планирует построить забор по периметру границы с Беларусью, включая болота

Литва планирует построить забор по периметру границы с Беларусью, включая болота Министерство внутренних дел Литвы видит необходимость установить физический барьер на всей протяженности границы с Беларусью, включая заболоченную местность.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 11:34
Литва планирует построить забор по периметру границы с Беларусью, включая болота

Министерство внутренних дел Литвы видит необходимость установить физический барьер на всей протяженности границы с Беларусью, включая заболоченную местность.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила глава ведомства Агне Билотайте в эфире радио LRT.

"Министерство внутренних дел дало поручение Службе охраны государственной границы оценить такую возможность, и в ближайшее время я проведу переговоры с министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях", - рассказала глава литовского МВД.

В настоящее время ограждение в виде забора и колючей проволоки на литовско-белорусской границе установлено на участках протяженностью около 550 км, а общая протяженность этой границы составляет 679 км. На протяжении более 100 км граница проходит по рекам, озерам, болотам, находясь под контролем видеокамер и других технических средств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lithuania eyes building fence along border with Belarus, including swamps

Другие новости из категории

В центре Токио при падении стальной балки погибли два человека
В центре Токио при падении стальной балки погибли два человека
19 сентября 2023 г. 11:46
Эрдоган: Еще один миллион сирийских беженцев будет отправлен обратно в свою страну
Эрдоган: Еще один миллион сирийских беженцев будет отправлен обратно в свою страну
19 сентября 2023 г. 11:42
Индия и Канада приостановили торговые переговоры
Индия и Канада приостановили торговые переговоры
19 сентября 2023 г. 10:49
МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата
МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата
19 сентября 2023 г. 10:29
Эрдоган: Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом
Эрдоган: Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом
19 сентября 2023 г. 10:24
Второй саммит США и островных стран Океании пройдет с 25 по 29 сентября
Второй саммит США и островных стран Океании пройдет с 25 по 29 сентября
19 сентября 2023 г. 10:13
Токио, Сеул и Вашингтон выразили беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна
Токио, Сеул и Вашингтон выразили беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна
19 сентября 2023 г. 09:28
Франция создаст центр содержания мигрантов на границе с Италией
Франция создаст центр содержания мигрантов на границе с Италией
19 сентября 2023 г. 08:57
Представитель Москвы: США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов
Представитель Москвы: США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов
19 сентября 2023 г. 07:56
Глава Минфина ФРГ заразился коронавирусом
Глава Минфина ФРГ заразился коронавирусом
19 сентября 2023 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi