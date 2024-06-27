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Литва планирует полный переход на альтернативную энергию к 2030 году

Литва планирует полный переход на альтернативную энергию к 2030 году Возобновляемые ресурсы к 2030 году должны стать единственным источником для производства электроэнергии в Литве.
Другие страны
27 июня 2024 г. 21:18

Возобновляемые ресурсы к 2030 году должны стать единственным источником для производства электроэнергии в Литве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая установка содержится в национальной стратегии энергетической независимости республики.

"Ставится задача добиться того, чтобы энергетика Литвы стала на 100% нейтральной по отношению к климату. К 2030 году вся выработанная и потребленная в Литве электроэнергия должна быть произведена из возобновляемых ресурсов", - говорится в документе.

Документ принят на пленарном заседании Сейма (парламента). Его поддержали 74 депутата, 26 воздержались, 7 высказались против.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее отмечал, что реализация задач, указанных в стратегии независимости Литвы в сфере энергетики, до 2050 года потребует 150 млрд евро.

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