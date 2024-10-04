Литва первой в ЕС объявила КСИР террористической организацией

Литва первой в Евросоюзе объявила Корпус стражей исламской революции [КСИР, элитные части ВС Ирана] террористической организацией.

Литва первой в Евросоюзе объявила Корпус стражей исламской революции [КСИР, элитные части ВС Ирана] террористической организацией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом решении Сейма [парламента] сообщил журналистам председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Эмануэлис Зингерис.

"Мы первыми в ЕС выступили с заявлением о террористическом характере данной организации", - заявил он.

Как отметил председатель комитета, вслед за этой оценкой законодателей последуют организационные выводы.

"Теперь МВД предстоит следить, чтобы члены террористического корпуса не пересекали границу Литвы", - пояснил Зингерис.