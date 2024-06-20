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Литва передаст Украине электрооборудование стоимостью более 4 млн евро

Литва передаст Украине электрооборудование стоимостью более 4 млн евро Электротехника стоимостью более 4 млн евро будет передана Литвой Украине.
Другие страны
20 июня 2024 г. 12:01
Литва передаст Украине электрооборудование стоимостью более 4 млн евро

Электротехника стоимостью более 4 млн евро будет передана Литвой Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил литовский сетевой оператор Litgrid.

"В рамках подготовки наших сетей к синхронизации с континентальной Европой и их модернизации на подстанциях проходит демонтаж техники, которая действует и может продолжать эксплуатироваться", - приводятся в сообщении слова гендиректора Litgrid Рокаса Масюлиса.

Демонтированное оборудование, в том числе автотрансформаторы, будет передана Украине. Его стоимость, по данным оператора, превышает 4 млн евро. Доставка этой электротехники в Украину частично профинансирует Евросоюз.

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