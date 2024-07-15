Литва передаст Украине электрооборудование на 50 млн евро

Несколько литовских предприятий энергетического сектора передадут Украине электрооборудование стоимостью 50 млн евро.
Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики Литвы.
"Подписан протокол о передаче техники, в том числе с учетом пожеланий украинской стороны", - отметили в ведомстве.
По данным, Украина получит оборудование вильнюсской теплофикационной станции, остановленной в 2015 году из соображений экологии, 5 электрогенераторов, набор газопроводных муфт, более 200 трансформаторов, 7,3 тыс. солнечных модулей и 17 преобразователей напряжения.
Уточняется, что всю эту технику можно оперативно интегрировать в энергосистему Украины.