Литва передаст Украине дополнительную бронетехнику и боеприпасы

Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны.
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"В течение двух лет войны мы интенсивно поставляем Украине вооружение, - сказал он. - Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотными аппаратами".
Науседа отметил, что Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
"Оказываемая нами помощь составляет 1,45% ВВП", - подчеркнул он.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, превысила €500 млн. Кроме того, балтийская республика регулярно отправляет Украине различные невоенные грузы.