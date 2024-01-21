Литва передаст Украине дополнительную бронетехнику и боеприпасы

Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны.

Литва дополнительно передаст Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся с визитом в Вильнюсе.

"В течение двух лет войны мы интенсивно поставляем Украине вооружение, - сказал он. - Несмотря на это, мы дополнительно направим Украине бронетехнику, боеприпасы и оборудование для борьбы с беспилотными аппаратами".

Науседа отметил, что Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

"Оказываемая нами помощь составляет 1,45% ВВП", - подчеркнул он.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, превысила €500 млн. Кроме того, балтийская республика регулярно отправляет Украине различные невоенные грузы.