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Литва передаст Украине 40 зенитных орудий и два вертолета

Литва передаст Украине 40 зенитных орудий и два вертолета Литва передаст Украине партию зенитных орудий и два вертолета общей стоимостью €125 млн.
Другие страны
19 января 2023 г. 21:55
Литва передаст Украине 40 зенитных орудий и два вертолета

Литва передаст Украине партию зенитных орудий и два вертолета общей стоимостью €125 млн.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"У меня хорошие новости для Украины, - написал он. - Новый пакет нашей помощи включает 40 зенитных орудий, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Стоимость пакета составляет €125 млн".

Литва передаст Украине автоматические зенитные орудия L-70 производства шведского концерна Bofors и вертолеты советского производства, находившиеся в эксплуатации около 30 лет. Вооруженные силы балтийской республики заменяют эту воздушную технику американскими вертолетами Black Hawk, которые поступят заказчику в 2024 году.

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