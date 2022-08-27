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Литва передаст Украине 37 ударных дронов Warmate

Литва передаст Украине 37 ударных дронов Warmate Литва закупит у Польши 37 ударных дронов-камикадзе Warmate для их дальнейшей передачи Украине.
Другие страны
27 августа 2022 г. 05:14
Литва передаст Украине 37 ударных дронов Warmate

Литва закупит у Польши 37 ударных дронов-камикадзе Warmate для их дальнейшей передачи Украине.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Часть собранных средств - 1 млн евро - будет переведена министерству обороны в качестве общественной поддержки и будет использована для закупки дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачи Украине. Заместитель министра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, будут приобретены 37 дронов-камикадзе Warmate (включая десять дронов, которые компания передаст в подарок) и два комплекта необходимых дополнений", - написал глава оборонного ведомства.

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