Литва передала Украине второй мощный автотрансформатор

При координации Министерства энергетики Украины в рамках сотрудничества и помощи в восстановлении энергосистемы Литовская Республика передала украинской стороне уже второй мощный силовой автотрансформатор, способный обеспечить электроснабжением до 200 тыс

В рамках сотрудничества и помощи в восстановлении энергосистемы Литва передала украинской стороне уже второй мощный силовой автотрансформатор, способный обеспечить электроснабжением до 200 тысяч домохозяйств.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина", об этом сообщило Минэнерго Украины.

"Он будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии и будет трансформировать напряжение с магистрального до распределительного уровня, обеспечивая питанием до 200 тысяч домохозяйств", – отметили в ведомстве.

Минэнерго выразило благодарность донору - литовскому оператору системы передачи электроэнергии Litgrid, неправительственной организации Melina ir geltona и посольству Литвы в Украине за содействие в передаче автотрансформатора.

Транспортировка автотрансформатора в Украину осуществлялась в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.