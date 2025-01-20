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Литва передала Украине 4,5 тыс. дронов

Литва передала Украине 4,5 тыс. дронов Литва передала Украине 4,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), стоимость которых составляет 5 млн евро.
Другие страны
20 января 2025 г. 22:03
Литва передала Украине 4,5 тыс. дронов

Литва передала Украине 4,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), стоимость которых составляет 5 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Партия дронов прибыла на Украину и передана ее представителям в конце прошлой недели", - говорится в сообщении.

Типы БПЛА и производитель не уточняются.

Отметим, что в текущем году Вильнюс планирует поставить Киеву средства противовоздушной обороны, боеприпасы, БПЛА и системы борьбы с ними, расширять действия международной коалиции по разминированию, участвовать в финансировании ОПК Украины, подготовке украинских военных и их реабилитации после ранений.

Литва взяла на себя обязательство ежегодно выделять Украине на нужды обороны и безопасности 0,25% ВВП, что составляет порядка 190 млн евро.

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