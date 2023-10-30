Литва передала Беларуси ноту протеста из-за угроз в свой адрес

Литва вручила ноту протеста Беларуси в связи с высказываниями официальных лиц, в которых содержались угрозы в адрес Вильнюса.

Литва передала ноту протеста Беларуси в связи с высказываниями официальных лиц, в которых содержались угрозы в адрес Вильнюса.

Как передает Report , об этом сообщил МИД балтийской республики.

"В министерство иностранных дел был вызван представитель посольства Белоруссии в Литве, которому вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

Нота вызвана высказываниями, опубликованными изданием "Вечерний Минск", первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко. Он заявил, что Литва фактически запретила Беларуси перемещать свои товары через границу, что дает основания, чтобы прорубить жизненно важный коридор силой оружия.

"Эти утверждения могут быть поняты как открытые угрозы нападения на Литву, что является абсолютно неприемлемым", - отметил МИД.