Литва отменит карантин по коронавирусу с 17 июня

Правительство Литвы решило с 17 июня отменить карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Карантинный режим будет отменен с 00.00 16 июня. Правительство также оставило в силе третий (полная готовность) уровень готовности системы гражданской защиты. Решения об этом были приняты на заседании в среду", - говорится в сообщении агентства.

На заседании правительства были определены временные ограничения на пересечение государственной границы, при которых иностранным гражданам будет запрещен въезд в Литву. Граждане и законные жители всех стран Европейского экономического пространства, Великобритании, Северной Ирландии и Швейцарии могут въезжать в Литву, если количество случаев COVID-19 в этих странах в течение последних 14 дней не превышает 25 случаев на 100 тысяч населения.

По данным агентства, в сфере образования после отмены карантина будут применяться только требования безопасности для мероприятий, которые будут проводиться в течение лета. Торговля в общественных местах, работа учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных центров, казино и игровых автоматов, залов для бинго, а также другие мероприятия должны быть организованы и проведены в соответствии с требованиями управления потоками людей, поддержания безопасного расстояния и использования других необходимых мер защиты здоровья и гигиены.

В Литве карантин из-за коронавируса был введен с 16 марта, правительство его несколько раз продлевало. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве составляет 1 733, всего с начала пандемии выздоровели 1 369 человек, 74 умерли.