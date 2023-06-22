Литва оказала помощь Украине в размере 1 млрд евро

Помощь, оказанная Литвой Украине, составляет 1 млрд евро.

Помощь, оказанная Литвой Украине, составляет 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило министерство экономики и инноваций балтийской республики.

"Подсчитано, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине достигла 1 млрд евро, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта Литвы", - говорится в сообщении.

В расходных статьях передаваемой Киеву помощи преобладают военные поставки. Как отмечал министр обороны Арвидас Анушаускас, сумма военной помощи, которую Вильнюс с начала украинского кризиса направил Киеву, превышает 450 млн евро.