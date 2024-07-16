Литва обратилась в суд ЕС в связи с невыплатой 8,7 млн евро на поощрение экономики

Литва обратилась в суд ЕС общей юрисдикции по поводу невыплаченных ей 8,7 млн евро из фонда поощрения экономики и обеспечения ее устойчивости.

Литва обратилась в суд ЕС общей юрисдикции по поводу невыплаченных ей 8,7 млн евро из фонда поощрения экономики и обеспечения ее устойчивости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Минюста балтийской республики Паулюс Жеймис.

"Согласно плану оживления экономического развития и укрепления устойчивости экономики, Литве предполагалось выделить 26 млн евро, однако мы недополучили 8,7 млн евро, по поводу которых обратились в суд", - сказал он.

Отметим, что конфликт интересов возник в связи с тем, что Вильнюс, по оценке проверяющих из Брюсселя, не выполнил обязательство по уменьшению или упразднению налоговых льгот для некоторых групп населения и предприятий различных категорий коммерческого сектора. Литва с такой оценкой не согласна.

До сих пор Литва по этим статьям получила от ЕС почти 1 млрд евро и более 470 млн евро в виде займов.