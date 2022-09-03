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Литва обеспечит видеоконтроль по всему периметру границы с Беларусью

Литва обеспечит видеоконтроль по всему периметру границы с Беларусью Периметр границы Литвы с Беларусью, защищенный инженерным заграждением, до конца текущего года будет оснащен системами видеоконтроля.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 07:52
Литва обеспечит видеоконтроль по всему периметру границы с Беларусью

Периметр границы Литвы с Беларусью, защищенный инженерным заграждением, до конца текущего года будет оснащен системами видеоконтроля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава МВД балтийской республики Агне Билотайте.

"Служба охраны госграницы при МВД республики обязалась до конца года установить контрольную видеоаппаратуру на всем протяжении границы с Беларусью, защищенной инженерным заграждением, строительство которого завершилось на прошлой неделе", - сказала она.

На данный момент системами видеоконтроля оборудовано 55 процентов границы с Беларусью и 70 процентов границы Литвы с Беларусью и Калининградской областью РФ. На внедрение этих систем на внешних границах ЕС, которые совпадают с границами Литвы с Беларусью и Россией, Вильнюс получил от Брюсселя 70 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Litva Belarusla sərhədi videonəzarət kameraları ilə qoruyacaq

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