Литва обеспечит пограничников тяжелым вооружением на €3 млн

Тяжелое вооружение на 3 млн евро будет поставлено пограничному ведомству Литвы в 2024 году.

Тяжелое вооружение на 3 млн евро будет поставлено пограничному ведомству Литвы в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны Лауринас Касчюнас.

"Служба охраны государственной границы при МВД Литвы до конца года будет обеспечена тяжелым вооружением стоимостью около 3 млн евро ", - сказал он.

Наименование оружия и производитель не уточняются.

Ранее начальник погранслужбы генерал Рустамас Любаевас отмечал, что речь идет как о мобильном, так и стационарном оружии.