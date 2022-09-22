Литва не поможет уклоняющимся от мобилизации гражданам России

Уклоняющиеся от объявленной в России частичной мобилизации российские граждане не могут рассчитывать на помощь Литвы

Уклоняющиеся от объявленной в России частичной мобилизации российские граждане не могут рассчитывать на помощь Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Ни Литва, ни другие страны не обязаны помогать нежелающим попасть под мобилизацию российским гражданам", - заявила она журналистам.

По словам главы правительства, у россиян было достаточно времени выработать и выразить свою позицию по событиям в Украине. "Мне была бы непонятна ситуация пропуска в Литву по гуманитарным соображениям людей, для которых все было окей, когда они сидели на диване и наблюдали за войной по телевизору, но перестало быть окей, когда твое правительство призвало тебя участвовать в этом физически", - сказала Шимоните.

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам России накануне объявил о частичной мобилизации в стране. Призывать запасников начали 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тыс. резервистов.