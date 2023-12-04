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Литва не намерена отказываться от вытеснения с границы нелегальных мигрантов

Литва не намерена отказываться от вытеснения с границы нелегальных мигрантов Литва не намерена прекращать практику вытеснения с границы пытающихся нелегально перейти ее мигрантов.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 21:47
Литва не намерена отказываться от вытеснения с границы нелегальных мигрантов

Литва не намерена прекращать практику вытеснения с границы пытающихся нелегально перейти ее мигрантов.

Как передает Report, об этом заявила журналистам глава МВД балтийской республики Агне Билотайте.

"Сегодня у нас есть все основания утверждать, что поток нелегальных мигрантов был остановлен благодаря тактике их вытеснения с границы. От нее мы не собираемся отказываться", - сказала она.

Правильность принятого решения подтверждает, по словам министра, то, что тем же путем затем пошли соседние страны ЕС. "Аналогичные процессы мы сейчас наблюдаем в Финляндии. Пока на наши страны оказывается давлением с использованием нелегальных мигрантов, мы не намерены менять свои решения", - отметила Билотайте.

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