Литва не намерена отказываться от вытеснения с границы нелегальных мигрантов

Литва не намерена прекращать практику вытеснения с границы пытающихся нелегально перейти ее мигрантов.

Литва не намерена прекращать практику вытеснения с границы пытающихся нелегально перейти ее мигрантов.

Как передает Report , об этом заявила журналистам глава МВД балтийской республики Агне Билотайте.

"Сегодня у нас есть все основания утверждать, что поток нелегальных мигрантов был остановлен благодаря тактике их вытеснения с границы. От нее мы не собираемся отказываться", - сказала она.

Правильность принятого решения подтверждает, по словам министра, то, что тем же путем затем пошли соседние страны ЕС. "Аналогичные процессы мы сейчас наблюдаем в Финляндии. Пока на наши страны оказывается давлением с использованием нелегальных мигрантов, мы не намерены менять свои решения", - отметила Билотайте.