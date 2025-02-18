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Литва не будет направлять своих военных в Украину

Литва не будет направлять своих военных в Украину Отправка литовских военных в Украину в настоящее время не обсуждается.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 14:31
Литва не будет направлять своих военных в Украину

Отправка литовских военных в Украину в настоящее время не обсуждается.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Пока речь не идет об отправке каких-либо воинских контингентов в Украину", - сказала Скайсгирите.

При этом она добавила, что "мы можем помогать Украине в качестве инструкторов".

Ранее в Минобороны Литвы сообщали, что с начала военных действий в Украине Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму более 767 млн евро.

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