Литва не будет направлять своих военных в Украину

Отправка литовских военных в Украину в настоящее время не обсуждается.

Отправка литовских военных в Украину в настоящее время не обсуждается.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Пока речь не идет об отправке каких-либо воинских контингентов в Украину", - сказала Скайсгирите.

При этом она добавила, что "мы можем помогать Украине в качестве инструкторов".

Ранее в Минобороны Литвы сообщали, что с начала военных действий в Украине Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму более 767 млн евро.