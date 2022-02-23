Литва направит Украине оружие и партию гуманитарной помощи на €1,8 млн

Вооружение и пакет гуманитарной помощи будут направлены Литвой в Украину. Решение об этом в среду приняло правительство балтийской республики.
"Из резерва правительства и структур, входящих в систему МВД, сформировано два пакета помощи - оружие и средства гражданской обороны общей стоимостью более 1,8 млн евро", - говорится в сообщении.
В том числе Киеву будет передано различное оружие на 1,5 млн евро, какое именно, не уточняется. В гражданский пакет стоимостью 260 тыс евро входят оборудование и спецсредства для тушения пожаров и спасательных работ.