О нас

Литва направит Украине бронетранспортеры и боеприпасы

Литва направит Украине бронетранспортеры и боеприпасы В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.
Другие страны
20 июля 2022 г. 20:24
Литва направит Украине бронетранспортеры и боеприпасы

В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство обороны Литвы в среду.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, М113 становится важной частью Вооруженных сил Украины, и весомый вклад в это вносит Литва.

"В настоящее время подан запрос Киева на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов", - сказал Анушаускас на дистанционном заседании Группы НАТО по координированию поддержки Украины.

Литва уже передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые вооружения, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики, внедорожники.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине составляет около 123 млн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi