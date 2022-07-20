Литва направит Украине бронетранспортеры и боеприпасы

В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.

В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство обороны Литвы в среду.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, М113 становится важной частью Вооруженных сил Украины, и весомый вклад в это вносит Литва.

"В настоящее время подан запрос Киева на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов", - сказал Анушаускас на дистанционном заседании Группы НАТО по координированию поддержки Украины.

Литва уже передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые вооружения, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики, внедорожники.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине составляет около 123 млн евро.