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Литва направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита "Инициатива трех морей"

Литва направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита "Инициатива трех морей" Армия Литвы направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита Инициативы трех морей, который состоится 11 апреля в Вильнюсе.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 20:29
Литва направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита Инициатива трех морей

Армия Литвы направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита "Инициатива трех морей", который состоится 11 апреля в Вильнюсе.

Как передает Report, об этом сообщило армейское командование.

"К обеспечению безопасности будут привлечены 400 военных из разных подразделений вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Среди прочего к назначенному месту расположения выдвинется батальон противовоздушной обороны, вооруженный ракетными системами залпового огня NASAMS.

"Инициатива трех морей" (Междуморье) - неформальное объединение 13 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Главной целью этого объединения декларируется развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктур в регионе по так называемой линии Север - Юг.

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Версия на английском языке Lithuanian troops to safeguard 3SI summit in Vilnius

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