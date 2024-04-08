Литва направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита "Инициатива трех морей"

Армия Литвы направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита Инициативы трех морей, который состоится 11 апреля в Вильнюсе.

Армия Литвы направит 400 военных для обеспечения безопасности саммита "Инициатива трех морей", который состоится 11 апреля в Вильнюсе.

Как передает Report, об этом сообщило армейское командование.

"К обеспечению безопасности будут привлечены 400 военных из разных подразделений вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Среди прочего к назначенному месту расположения выдвинется батальон противовоздушной обороны, вооруженный ракетными системами залпового огня NASAMS.

"Инициатива трех морей" (Междуморье) - неформальное объединение 13 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Главной целью этого объединения декларируется развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктур в регионе по так называемой линии Север - Юг.