Литва направила ноту протеста Беларуси из-за нарушений на границе

Литва передала ноту протеста Беларуси из-за нанесения ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.
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"Литвой был выражен решительный протест Республике Беларусь относительно нарушения государственной границы Литвы и случая причинения вреда инфраструктуре пограничной безопасности", - говорится в сообщении.
МИД строго потребовал от Беларуси как можно быстрее дать объяснение этому инциденту и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.
Ранее два человека незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву. Они снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, а затем вернулись из Беларуси в Литву.