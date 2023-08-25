Литва направила ноту протеста Беларуси из-за нарушений на границе

Литва сегодня, вручила ноту протеста Беларуси. Причиной этого стало нанесение ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.

Литва передала ноту протеста Беларуси из-за нанесения ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Литвой был выражен решительный протест Республике Беларусь относительно нарушения государственной границы Литвы и случая причинения вреда инфраструктуре пограничной безопасности", - говорится в сообщении.

МИД строго потребовал от Беларуси как можно быстрее дать объяснение этому инциденту и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Ранее два человека незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву. Они снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, а затем вернулись из Беларуси в Литву.