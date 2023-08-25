О нас

Литва направила ноту протеста Беларуси из-за нарушений на границе

Литва направила ноту протеста Беларуси из-за нарушений на границе Литва сегодня, вручила ноту протеста Беларуси. Причиной этого стало нанесение ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.
Другие страны
25 августа 2023 г. 22:02
Литва направила ноту протеста Беларуси из-за нарушений на границе

Литва передала ноту протеста Беларуси из-за нанесения ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Литвой был выражен решительный протест Республике Беларусь относительно нарушения государственной границы Литвы и случая причинения вреда инфраструктуре пограничной безопасности", - говорится в сообщении.

МИД строго потребовал от Беларуси как можно быстрее дать объяснение этому инциденту и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Ранее два человека незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву. Они снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, а затем вернулись из Беларуси в Литву.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства Хакари
ФотоВ Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства "Хакари"
25 августа 2023 г. 23:12
В Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии Хочазфильм
ФотоВ Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии "Хочазфильм"
25 августа 2023 г. 23:07
Сдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
ФотоСдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
25 августа 2023 г. 22:55
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
25 августа 2023 г. 22:08
Президент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
25 августа 2023 г. 21:45
В Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
ФотоВ Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
25 августа 2023 г. 21:21
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын
25 августа 2023 г. 21:12
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту
25 августа 2023 г. 21:03
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды Истису
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды "Истису"
25 августа 2023 г. 19:22
Председатель Милли Меджлиса резко раскритиковала пять резолюций парламента Бельгии в отношении Азербайджана
Председатель Милли Меджлиса резко раскритиковала пять резолюций парламента Бельгии в отношении Азербайджана
25 августа 2023 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi