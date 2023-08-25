Литва намерена выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам

Участие Литвы в конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов, ограничивает обороноспособность страны.

Участие Литвы в конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов, ограничивает обороноспособность страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Литва является единственным граничащим с Россией государством, которое ратифицировало Конвенцию по кассетным боеприпасам. Мы даже не можем проводить обучение по их нейтрализации, потому что действует запрет иметь их в своем арсенале. Это ограничивает наши возможности в сфере обороны", - сказал он.

Как отметил министр, Литва намерена выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам