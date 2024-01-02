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Литва намерена ограничить поток въезжающих в страну белорусов

Литва намерена ограничить поток въезжающих в страну белорусов Вильнюс планирует принять меры по ограничению числа въезжающих в Литву граждан соседней Беларуси.
Другие страны
2 января 2024 г. 15:52
Литва намерена ограничить поток въезжающих в страну белорусов

Вильнюс планирует принять меры по ограничению числа въезжающих в Литву граждан соседней Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Беларусью является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения", - сказала она.

По словам главы правительства, находящиеся в Литве представители белорусской оппозиции хотят, чтобы условия въезда туда не ужесточались.

"Мы же говорим о том, что необходимо управлять рисками, поэтому для сокращения потока закрыли два контрольно-пропускных пункта [из шести]", - добавила Шимоните.

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