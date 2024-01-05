Литва намерена направлять на развитие военных беспилотников по €30 млн в год

Литва намерена ежегодно направлять на развитие арсенала военных беспилотников по 30 млн евро.

Литва намерена ежегодно направлять на развитие арсенала военных беспилотников по 30 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замминистра обороны республики Жильвинас Томкус.

"Беспилотные летательные аппараты сами по себе не являются спасительным в войне средством. Они интегрируются с системами маневренных подразделений, артиллерии, противовоздушной обороны, что упрощает выполнение тактических задач, поэтому мы намерены ежегодно направлять на эти цели по 30 млн евро", - сказал он.

Замминистра не уточнил, как долго будет продолжаться такое финансирование. "Нашей целью является расширение арсенала, который составляют разведывательные и боевые аппараты от тактического до операционного уровня", - отметил Томкус.

В декабре Вильнюс подписал контракт на поставку из США боевых беспилотников Switchblade 600. Первая партия должна поступить в Литву в 2024 году.