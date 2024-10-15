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Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве

Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве Литва намерена денонсировать межправительственное соглашение с РФ о торговом судоходстве.
Другие страны
15 октября 2024 г. 18:33
Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве

Литва намерена денонсировать межправительственное соглашение с РФ о торговом судоходстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с инициативой отзыва этого документа выступило Министерство сообщений и транспорта Литвы.

"С учетом геополитической ситуации с продолжающимися нарушениями международного права, а также с учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно данный договор денонсировать", - говорится в направленном правительству представлении.

Уточняется, что после рассмотрения этого вопроса правительством он, если кабинет согласится с предложением о денонсации, будет направлен на одобрение в парламент.

Напомним, что Соглашение о торговом судоходстве Вильнюс и Москва подписали в 1993 году, в силу оно вступило в 1994 году.

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