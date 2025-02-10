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Литва надеется получить от ЕС финансирование для охраны кабелей на Балтике

Литва надеется получить от ЕС финансирование для охраны кабелей на Балтике Литва просит помощи от ЕС в размере свыше 30 млн евро для обеспечения охраны подводных кабелей в Балтийском море.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 12:39
Литва надеется получить от ЕС финансирование для охраны кабелей на Балтике

Литва просит помощи от ЕС в размере свыше 30 млн евро для обеспечения охраны подводных кабелей в Балтийском море.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

"Реальная потребность, которая подсчитана с учетом сегодняшней ситуации, составляет от 32 млн до 34 млн евро", - сказал он.

По его словам, часть из этих средств страна может финансировать за счет собственных средств, если основная сумма будет выделена европейскими фондами. Средства будут направлены на физическую и технологическую защиту кабелей. Палуцкас также отметил, что политическое решение по этому вопросу "необходимо найти как можно скорее", а также призвал подумать над новыми линиями электропередачи на Балтике.

"Кто бы ни причинил ущерб, он должен его возместить - разумеется, это потребует доказательств. Разница в ценах на электроэнергию также является большой проблемой, поэтому мы говорим о дополнительных линиях, чтобы в случае отключения одной из них цены на электроэнергию не подскочили, поскольку у нас есть альтернативные варианты", - констатировал он.

Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. В декабре сломался электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.

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