Литва на год продлила ограничения на въезд для граждан России и Беларуси

Сейм (парламент) Литвы на год продлила действующие для граждан России и Беларуси ограничения на въезд, пребывание в стране и определенные юридические действия.

Сейм (парламент) Литвы на год продлила действующие для граждан России и Беларуси ограничения на въезд, пребывание в стране и определенные юридические действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за это на пленарном заседании законодательного собрания проголосовали 109 депутатов. Против было подано два голоса, восемь парламентариев воздержались.

Главным нововведением является запрет на импорт в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов из РФ и Беларуси. Конкретный список поручено представить правительству.

Тем самым Сейм на год - до мая 2025 года - продлил индивидуальные ограничения для граждан этих стран. Они предусматривают выдачу виз гражданам в исключительных случаях, приостановку рассмотрения просьб о выдаче временных видов на жительство. Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента.