Литва может запретить въезд по визам гражданам Беларуси

Литва обсуждает возможность запрета на въезд на территорию страны гражданам Беларуси по шенгенским визам.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов", - заявила она.
С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами.