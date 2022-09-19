Литва может запретить въезд по визам гражданам Беларуси

Литва обсуждает возможность запрета на въезд на территорию страны гражданам Беларуси по шенгенским визам

Литва обсуждает возможность запрета на въезд на территорию страны гражданам Беларуси по шенгенским визам.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов", - заявила она.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами.