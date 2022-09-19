О нас

Литва может запретить въезд по визам гражданам Беларуси

Литва может запретить въезд по визам гражданам Беларуси Литва обсуждает возможность запрета на въезд на территорию страны гражданам Беларуси по шенгенским визам
Другие страны
19 сентября 2022 г. 14:50
Литва может запретить въезд по визам гражданам Беларуси

Литва обсуждает возможность запрета на въезд на территорию страны гражданам Беларуси по шенгенским визам.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов", - заявила она.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi