О нас

Литва может запретить гражданам Беларуси въезд в страну

Литва может запретить гражданам Беларуси въезд в страну Власти Литвы рассматривают запрет на въезд в страну для граждан Беларуси с туристическими шенгенскими визами.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 19:37
Литва может запретить гражданам Беларуси въезд в страну

Власти Литвы рассматривают запрет на въезд в страну для граждан Беларуси с туристическими шенгенскими визами.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Этот вопрос находится на рассмотрении, идут обсуждения и, видимо, какое-то решение будет принято в тот или иной момент. Я думаю, что есть очень и очень серьезные аргументы на запрет для граждан Беларуси", – сказала Билотайте.

Комментируя введенный с сегодняшнего дня ужесточенный контроль за въездом россиян, глава МВД Литвы отметила, что в страну будут впускать только тех, кто отвечает ряду критериев. Это лица, приезжающие по гуманитарным причинам, проезжающие транзитом, лица, осуществляющие международные перевозки, лица, у которых есть визы с длительным сроком действия или вид на жительство. Во всех остальных случаях пограничники будут принимать решения о пропуске индивидуально.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов
Украина предложит ООН принять резолюцию по конфискации российских активов
19 сентября 2022 г. 19:50
Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки
Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки
19 сентября 2022 г. 19:22
Европейский суд по правам человека впервые возглавит женщина
Европейский суд по правам человека впервые возглавит женщина
19 сентября 2022 г. 19:12
Германия поставит Украине две установки Mars II и 50 бронемашин Dingo
Германия поставит Украине две установки Mars II и 50 бронемашин Dingo
19 сентября 2022 г. 18:34
Израиль назначил своего посла в Турцию
Израиль назначил своего посла в Турцию
19 сентября 2022 г. 18:06
Похоронная процессия Елизаветы II направилась из Лондона в Виндзор
Похоронная процессия Елизаветы II направилась из Лондона в Виндзор
19 сентября 2022 г. 17:50
В Мьянме погибли 6 детей, 17 ранены в результате обстрела школы
В Мьянме погибли 6 детей, 17 ранены в результате обстрела школы
19 сентября 2022 г. 17:08
Индонезия разрабатывает проект строительство первой атомной электростанции
Индонезия разрабатывает проект строительство первой атомной электростанции
19 сентября 2022 г. 16:38
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Замминистра: Дефицита пшеницы в Украине нет
Замминистра: Дефицита пшеницы в Украине нет
19 сентября 2022 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi