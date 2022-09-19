Литва может запретить гражданам Беларуси въезд в страну

Власти Литвы рассматривают запрет на въезд в страну для граждан Беларуси с туристическими шенгенскими визами.

Власти Литвы рассматривают запрет на въезд в страну для граждан Беларуси с туристическими шенгенскими визами.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Этот вопрос находится на рассмотрении, идут обсуждения и, видимо, какое-то решение будет принято в тот или иной момент. Я думаю, что есть очень и очень серьезные аргументы на запрет для граждан Беларуси", – сказала Билотайте.

Комментируя введенный с сегодняшнего дня ужесточенный контроль за въездом россиян, глава МВД Литвы отметила, что в страну будут впускать только тех, кто отвечает ряду критериев. Это лица, приезжающие по гуманитарным причинам, проезжающие транзитом, лица, осуществляющие международные перевозки, лица, у которых есть визы с длительным сроком действия или вид на жительство. Во всех остальных случаях пограничники будут принимать решения о пропуске индивидуально.