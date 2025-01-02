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Литва из-за запрета экспорта продукции двойного назначения потеряет €250 млн за год

Литва из-за запрета экспорта продукции двойного назначения потеряет €250 млн за год Вступивший 1 января в Литве в силу запрет на экспорт в третьи страны продукции двойного назначения грозит в 2025 году для бизнеса балтийской республики потерей €250 млн.
Другие страны
2 января 2025 г. 23:36
Литва из-за запрета экспорта продукции двойного назначения потеряет €250 млн за год

Вступивший 1 января в Литве в силу запрет на экспорт в третьи страны продукции двойного назначения грозит в 2025 году для бизнеса балтийской республики потерей €250 млн.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр экономики и инноваций Лукас Савицкас.

"Новые экспортные ограничения могут стать причиной того, что литовский бизнес не получит около €250 млн доходов", - сказал он.

Прежний кабинет министров, сложивший после парламентских выборов полномочия в декабре, расширил до нескольких тысяч список товаров двойного назначения, запретив их экспорт в третьи страны из опасения, что они в конце концов могут оказаться в России.

Под третьими странами подразумеваются государства, не входящие в Евросоюз, а также не являющиеся членами Европейского экономического пространства.

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