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Литва и Украина подписали договор о развитии систем "Паляница"

Литва и Украина подписали договор о развитии систем "Паляница" Литва и Украина подписали договор об инвестициях Вильнюса в размере 10 млн евро в развитие украинских дальнобойных вооружений "Паляница".
Другие страны
23 ноября 2024 г. 12:53
Литва и Украина подписали договор о развитии систем Паляница

Литва и Украина подписали договор об инвестициях Вильнюса в размере 10 млн евро в развитие украинских дальнобойных вооружений "Паляница".

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, документ подписали главы Минобороны двух стран Лауринас Касчюнас и Рустем Умеров, который находится с визитом в Литве.

"Данный договор является правовой базой для перевода средств на производство украинских вооружений", - сказал Касчюнас.

По его словам, это является долгосрочным обязательством Вильнюса.

В планы Литвы входит монтаж у себя украинских линий по производству дальнобойных ракет-дронов "Паляница".

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