Литва и Украина подписали договор о развитии систем "Паляница"

Литва и Украина подписали договор об инвестициях Вильнюса в размере 10 млн евро в развитие украинских дальнобойных вооружений "Паляница".
Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, документ подписали главы Минобороны двух стран Лауринас Касчюнас и Рустем Умеров, который находится с визитом в Литве.
"Данный договор является правовой базой для перевода средств на производство украинских вооружений", - сказал Касчюнас.
По его словам, это является долгосрочным обязательством Вильнюса.
В планы Литвы входит монтаж у себя украинских линий по производству дальнобойных ракет-дронов "Паляница".