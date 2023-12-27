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Литва и Латвия рассчитывают синхронизировать электросети с ЕС в феврале 2025 года

Литва и Латвия рассчитывают синхронизировать электросети с ЕС в феврале 2025 года Вильнюс и Рига рассчитывают завершить проект синхронизации национальных электросетей с Западной Европой через Польшу в феврале 2025 года.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 21:33
Литва и Латвия рассчитывают синхронизировать электросети с ЕС в феврале 2025 года

Вильнюс и Рига рассчитывают завершить проект синхронизации национальных электросетей с Западной Европой через Польшу в феврале 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом главы правительств Литвы и Латвии Ингрида Шимоните и Эвика Силиня заявили по итогам встречи в Риге.

"Активное сотрудничество национальных операторов электросетей наших стран является залогом того, что мы успешно завершим работы по синхронизации в феврале 2025 года", - говорится от имени глав правительств в сообщении.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации электросетей с Европой, завершение которого первоначально планировалось на конец 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы в 2024 году. Намечен компромиссный вариант завершения в феврале 2025 года.

В апреле Литва успешно провела тестирование работы своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности ранее вызывали в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации.

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