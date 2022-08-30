Литва и Латвия отправили Украине военной помощи на €450 млн

Литва и Латвия отправили Украине военной помощи на 450 млн евро.

Литва и Латвия отправили Украине военной помощи на 450 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщают министерства обороны двух стран.

"Последние поставки, поступившие на Украину на прошлой неделе, содержали тепловизоры и антидроны", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он также отметил, что военной помощи Украине "будет больше" после встречи стран-доноров на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

Президент Латвии Эгилс Левитс в апреле заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.