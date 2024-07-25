Литва и еще три страны закупят у Польши системы ПВО Piorun

Литва и еще три неназванных страны закупят у Польши системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Piorun.

Литва и еще три неназванных страны закупят у Польши системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Piorun.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило литовское Минобороны.

"Укрепление противовоздушной обороны является одной из главных задач, которые мы для себя предусмотрели. Нас радует пополнение боезапаса ПВО и эффективное сотрудничество с Польшей - нашим союзником и ближайшим соседом", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства балтийской республики Лауринаса Касчюнаса. Финансовая составляющая контракта и количество приобретаемой боевой техники не уточняются.

Литва использует польские системы ПВО Grom. В порядке перевооружения Вильнюс готов передать их Украине.