О нас

Литва и еще три страны закупят у Польши системы ПВО Piorun

Литва и еще три страны закупят у Польши системы ПВО Piorun Литва и еще три неназванных страны закупят у Польши системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Piorun.
Другие страны
25 июля 2024 г. 18:56
Литва и еще три страны закупят у Польши системы ПВО Piorun

Литва и еще три неназванных страны закупят у Польши системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Piorun.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило литовское Минобороны.

"Укрепление противовоздушной обороны является одной из главных задач, которые мы для себя предусмотрели. Нас радует пополнение боезапаса ПВО и эффективное сотрудничество с Польшей - нашим союзником и ближайшим соседом", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства балтийской республики Лауринаса Касчюнаса. Финансовая составляющая контракта и количество приобретаемой боевой техники не уточняются.

Литва использует польские системы ПВО Grom. В порядке перевооружения Вильнюс готов передать их Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lithuania, 3 other countries to jointly purchase Piorun air defense systems
Версия на азербайджанском языке Litva Polşadan “Piorun” hava hücumundan müdafiə sistemləri alacaq

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi