Литва и американская Northrop Grumman создадут СП по производству боеприпасов

Правительство Литвы подписало меморандум с американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman о сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности страны.

Правительство Литвы подписало меморандум с американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman о сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности страны.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

Документ с литовской стороны подписали министр нацобороны Лауринас Кащюнас и министр финансов Гинтаре Скайсте, а также вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан.

Скайсте сообщила о том, что компания планирует установить линию по производству боеприпасов калибра 30 мм на территории литовского оружейного завода в Гирайте (Каунасский район).

По ее словам, планируется создать отдельное предприятие, в управлении которым примет участие Литва. Объем инвестиций может достигать десятков миллионов евро.