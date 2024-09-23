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Литва и американская Northrop Grumman создадут СП по производству боеприпасов

Литва и американская Northrop Grumman создадут СП по производству боеприпасов Правительство Литвы подписало меморандум с американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman о сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности страны.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 13:24
Литва и американская Northrop Grumman создадут СП по производству боеприпасов

Правительство Литвы подписало меморандум с американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman о сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности страны.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

Документ с литовской стороны подписали министр нацобороны Лауринас Кащюнас и министр финансов Гинтаре Скайсте, а также вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан.

Скайсте сообщила о том, что компания планирует установить линию по производству боеприпасов калибра 30 мм на территории литовского оружейного завода в Гирайте (Каунасский район).

По ее словам, планируется создать отдельное предприятие, в управлении которым примет участие Литва. Объем инвестиций может достигать десятков миллионов евро.

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Версия на английском языке US defence giant Northrop Grumman to produce ammunition in Lithuania

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