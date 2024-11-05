Литва готова смонтировать у себя украинские линии по производству вооружения

Вильнюс в рамках военного сотрудничества с Киевом хотел бы учредить совместное предприятие по производству вооружения и смонтировать в Литве украинские технологические линии.
Как передает Report, об этом заявил журналистам министр обороны республики Лауринас Касчюнас.
"Моделируем создание совместного предприятия, чтобы производство таких систем, как дальнобойные ракеты-дроны "Паляница", было налажено в Литве. Рассматриваются и другие возможности", - заявил он.
Министр отметил, что речь не идет о строительстве заводов.
"Идея заключается в том, чтобы перевезти в Литву, на уже действующие предприятия, производственные линии с Украины", - сказал Касчюнас.
Напомним, что в сентябре Вильнюс подтвердил план инвестировать €10 млн в развитие украинских дальнобойных вооружений, в том числе "Паляницы".