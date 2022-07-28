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Литва готова присоединиться к реализации плана восстановления Украины

Литва готова присоединиться к реализации плана восстановления Украины Литва совместно с международным сообществом готова присоединиться к реализации плана восстановления Украины после войны.
Другие страны
28 июля 2022 г. 19:17
Литва готова присоединиться к реализации плана восстановления Украины

Литва совместно с международным сообществом готова присоединиться к реализации плана восстановления Украины после войны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

"Вместе со всем международным сообществом мы готовы помочь в реализации плана восстановления Украины. Уже сейчас мы помогаем так, сколько позволяют нам наши возможности", – сказал он с трибуны Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в четверг.

По словам Науседф, он уже увидел первые восстановительные работы в Ирпене (Киевская обл.), "на котором ранее так болезненно отразилось насилие оккупантов".

"Я хочу, чтобы после окончания войны такие работы проводились быстро и слажено на всей территории вашей страны", – добавил президент Литвы.

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